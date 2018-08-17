نادين نجيم تستذكر نجاحها مع عابد فهد.. وتُروج لعملها القادم!

نادين نجيم

أكدت النجمة اللبنانية نادين نجيم جميع الأخبار المتداولة عن مسلسلها القادم، ومشاركة النجم السوري قصي خولي في بطولته إلى جانبها، إذ نشرت نجيم عبر إنستغرم صورة لشخصية "أميرة" والتي قدمتها في مسلسلها الماضي "طريق" إلى جانب النجم السوري عابد فهد، وحقت من خلاله نجاح كبير.

وكتبت نجيم مُعلقة على الصورة: " من مسلسل طريق والحمدالله نجحنا وأن شاء الله هل السنة رح تكون مفاجأة كبيرة كلنا حريصين على تقديم الأفضل سعيدة جداً بالتعامل مع النجم قُصي خولي وبالتوفيق لألنا وللكل مسلسل خمسة ونص رمضان ٢٠١٩ ادعولنا #نادين_نسيب_نجيم #nnn #خمسة_ونص".

وتفاعل جمهور نجيم مع إعلانها متمنين لها وللنجم السوري قصي خولي النجاح، وتقديم عمل يوازي أعمالها السابقة بالنجاح والانتشار.

وبذلك نفت نجيم كل الأخبار والإشاعات التي كانت مُتداول عن وقوفها مرة أخرى أمام عابد فهد في مسلسل جديد، ومن جانبه روج فهد لعمله القادم والذي من المتوقع أن يكوم مُختلف عن كل أعماله السابقة.

إذ سيقدم فهد مسلسل من بطولته المطلقة يحمل اسم "دقيقة صمت"، وكاتب العمل هو السوري سامر رضوان والذي كان قد تشارك مع فهد في مسلسل "الولادة من الخاصرة"، الذي جسد فيه فهد شخصية الُمقدم رؤوف وهي الشخصي التي حققت نجاح كبير.

هذا وكشفت بعض المصادر أن العمل سيكون اجتماعي يُعالج المشاكل التي يعيشها المواطن العربي في الفترة الحالية، وأضافت هذه المصادر أن العمل قد يكون من إنتاج شركة "الصباح"، والتي ستقدم ولأول مرة عمل مُختلف عن جميع اعمالها السابقة.