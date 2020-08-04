هيفاء وهبي تخسر بيتها بسبب الانفجار.. ورد فعل غير متوقع من ابنتها الوحيدة!

ما زال العالم تحت تأثير الصدمة الكبيرة بعد أحداث بيروت الأخيرة والتي ذهب ضحيتها العشرات وآلاف الإصابات على آثر إنفجار مستودع أسلحة في منطقة ميناء بيروت.

الخسائر التي لم يتمكن الصليب الأحمر من إحصاءها بشكل دقيق لم تتوقف على الأرواح البشرية بل كانت مادية وبشكل كبير، ومن بين هذه الخسائر شقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

هيفاء شاركت فيديو من داخل شقتها والضرر الذي لحق بها كبير وعلقت وهبي على الموضوع "نحن كلنا بخير الحمد الله، قدر الله وما شاء فعل بيتي جنب الإنفجار".

الحالة الصحية لوهبي هي جيدة إذ أنها لم تتعرض لأي أذى وكذلك الأمر لوالدتها التي تقيم معها وعلى الأغلب شقيقاتها وطمأنت الجمهور وشاركت نصائح حول أهمية إرتداء الكمامة لأن المادة الناتجة من الإنفجار سامة.

الملفت كان المنشور الذي شاركته إبنتها الوحيدة زينب والتي لا تجمعها بها أي علاقة، إذ شاركت دعاء عبر حسابها وطلبت من الله أن يحفظ لها والدتها وهو ما جعل الجمهور يتأمل بأن يحل الصلح بينهما بعد إنقطاع سنوات طويلة.

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