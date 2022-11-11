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نادين نسيب نجيم تحتفل بتصدر الجزء الثاني من (صالون زهرة) التريند

سهير العابد

سهير العابد

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:01
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

تصدرت الحلقات الأول من الموسم الثاني لمسلسل (صالون زهرة) والذي بدأ عرضه أمس على منصة (شاهد) تريند جوجل. وحرصت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على ان تجتمع مع مجموعة من الأصدقاء في منزل مخرج العمل جو بو عيد لمشاهدة الحلقة الأولى والثانية.

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وشاركت نادين عبر حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام)، مقطع فيديو لرقصها من مسلسل (صالون زهرة)، مرفقة تعليقا احتفالا ببدء عرض الموسم الثاني ، قالت فيه:

نادين نجيم تحتفل بانطلاق صالون زهرة 2

يذكر أن (صالون زهرة) من بطولة: نادين نجيم، معتصم النهار، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرّة، أنجو ريجان، حسين مقدم، عبد الرحمن قويدر، وظهور خاص لكل من النجمات القديرات سامية الجزائري، هدى شعراوي ،و وفاء موصللي.

كلمات دالة:نادين نسيب نجيم

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