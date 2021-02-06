نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها و تشارك جمهورها بفعالياته

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها الـ36 قبل يومين منه، فهى من مواليد يوم 7 فبراير عام 1984، وذلك فى منزلها مع أبنائها وعدد من أصدقائها، ونشرت مجموعة صور من الحفل، عبر حسابها بموقع (إنستجرام)، وكتبت فى تعليقها عليها: (إنه عيد ميلادي، أقضي الحجر الصحي مع أطفالي، شكرًا لك ناتو على مفاجأتي قبل عيد ميلادي).

كما نشرت صور وفيديو خلال قيامها بطبخ أكلة (كاربونارا) لإصدقائها وهى أكلة إيطالية نوع من أنواع مكرونة السباجيتى ولها صلصة بيضاء خاصة، ووضعت صورة الطبق النهائي، ما لاقى إعجاب عدد كبير من متابعيها ومعجبيها.

وكانت نادين نسيب نجيم، كشفت عن معاناتها مع أبنائها أثناء تلقيهم دروسهم أونلاين في فترة العزل المنزلي، ونشرت نادين، فيديو طريف لأبنائها أثناء تلقيهم دروسهم من المنزل، عبر حسابها على (إنستجرام)، حيث ظهروا وهم يلعبون أثناء تلقي الدروس أونلاين، وحاولت نادين إقناعهم بالتركيز في الدروس ولكن بنتها كانت تلعب بالبالون وكأنها في حفلة و ليست في درس أونلاين.