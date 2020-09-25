نادين نسيب نجيم تشارك صورة من دون فيلتر وتظهر إصابات وجهها بشكل واضح!

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صُور جديدة لها عبر حسابها في إنستقرام تظهر آثار إصابتها بشكل واضح بعد حادثة إنفجار مرفأ بيروت.

الصور الجديدة التي شاركتها نادين تعمدت أن لا تستخدم فيها أي فيلتر لتظهر آثار الجروح على وجهها بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له من قبل رواد السوشال ميديا الذين اتهموها بالكذب بخصوص إصابتها. صور نادين كانت بمثابة رد قوي للمشككين الذين تجردوا من إنسانيتهم وهاجموها خلال الفترة الماضية.

نجيم أرفقت الصورة بتعليق جاء فيه "No filter ! It’s just me..شكراً يا رب على كل شيء وانا ممتنة كتير وايجابية كتير و بعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله..لانه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر".

يذكر أن نادين كانت قد خضعت لأكثر من عملية في وجهها إستمرت إحداها لحوالي الـ 6 ساعات نتيجة الضرر الكبير الذي لحق به بعد أن تطاير زجاج نافذة بيتها من قوة الإنفجار، كما أنها شاركت فيديو من هاتفها للحظة توثيق إنفجار المرفأ، وفيديو آخر لـ أضرار بيتها الذي كان ملطخاً بدمائها.

من جهة أخرى، كانت الممثلة قد صورت حلقة مع برنامج "قعدة رجالة" إلى جانب خالد سليم، قيس الشيخ نجيب، ونيكولا معوض، وستعرض الحلقة غداً 26/ سبتمبر عبر قناة "OSN".

أما فيما يتعلق بالتمثيل فقد إنتهت من تصوير دورها في مسلسل 2020 الذي كان من المفترض أن يعرض خلال الموسم الرمضاني، إلا أن جائحة كورونا وضيق الوقت عرقل التصوير وساهم في تأخير عرض المسلسل إلى الموسم الرمضاني 2021. العمل القادم من بطولة النجم السوري قصي خولي ضمن ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل "خمسة ونص"، كما يشارك في العمل بدور ضيف شرف الفنان اللبناني "رامي عياش" بدور شقيق نادين والنجمة اللبنانية "ماريتا الحلاني". أما قصة العمل فتدور حول عصابة يقودها في السرّ قصي خولي، وتقوم نادين بدورين في المسلسل، حيث تجسد شخصية النقيب (سما) وشخصية الفتاة الشعبية ضمن أحداث بوليسية وتشويقية.

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