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نادين نسيب نجيم تشوق جمهورها للجزء الثاني من (صالون زهرة)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 30 تمّوز / يوليو 2022 - 04:25
نادين نجيم
نادين نجيم

نشرت النجمة اللبنانية نادين نجيم، عبر حسابها على موقع (إنستجرام)، صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد (صالون زهرة 2) وعلقت على الصورة (الجزء الثاني من زهرة .. قريباً).

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الجزء الاول من المسلسل كان قد حقق نجاحا جماهيريا واسعا، و قد دارت أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصص مجموعة من النساء وعلاقاتهن مع الرجال، وشارك في بطولته بجانب نادين ،معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، وزينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.

من جهة أخرى،أعلنت الفنانة اللبنانية عن تعاونها مرة أخرى مع النجم السوري قصي خولي فِيْ مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

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وأبدت نادين سعادتها البالغة بالثنائي الثالث الذي قدمته مع قصي، مشيرة إلَّى أن العمل سيأتي بمفاجآت كثيرة وستكون قصتها مختلفة عَنّْ السابقة، مشيرة إلَّى أن المسلسل سيكون مؤلما.

كلمات دالة:نادين نجيم

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