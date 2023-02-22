نادين نسيب نجيم تشوق جمهورها لمسلسها الرمضاني (و أخيرا)

البوابة-روجت الفنانة نادين نسيب لمسلسلها الجديد (وأخيراً) ، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

وشاركت نادين البوستر التشويقي للمسلسل الذي تقوم ببطوبته أمام النجم قصي خولي وأرفقته بتعليق يقول:(مسلسل وأخيراً علي شاهد وام بي سي مصر خلال شهر رمضان).

و على صعيد آخر، تعرضت النجمة اللبنانية لهجوم كبير وذلك عقب تشكيكها بأسباب وقوع الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا، مساء يوم الاثنين، ووصلت ارتداداته إلى العديد من الدول منها سوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين، والأردن، والذي بلغ أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر.

وأبدت نجيم استغرابها من وقوع زلزال جديد في مدن بجنوب تركيا بعد أسبوعين من حادثة الزلازلين المدمرين في المكان نفسه وخلّف آلاف الضحايا والمصابين، وشرّد الملايين، وهدّم آلاف المباني.