نادين نسيب نجيم تعلن خطبتها بعد تسريب فيديو لها مع رجل مجهول!

عبرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن شديد غضبها و استيائها من تسريب الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه وهي تحضتن شخصًا لم تعرف هويته، و تراقصه في إحدى الحفلات.

وأعادت نادين نشر الفيديو عبر حسابها على موقع (إنستغرام) و علقت عليه قائلة:( يلي عم حاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه).

و تابعت الفنانة: ( ومن هلا بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى، يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس).

و تطرقت الفنانة الى موضوع حضانة أولادها: (وبعدكم مفكرين أنه بهل الطريقة بخسر ولادي! وبتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم).