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نقل نادين نسيب نجيم الى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:03
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

نقلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الى المستشفى، وذلك لعدم تحسن وضعها الصحي، بعد معاناتها جسدياً بسبب نوع من الأنفلونزا  الحاد الذي أصيبت به.

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ونشرت نادين نجيم يوم أمس، مقطع فيديو و صور لساعدها، وقد وضعت فيه إبرة المصل المغذي، وكتبت عبر خاصية الـ(ستوري) على موقع (إنستغرام): (ما مشي الحال إلا هيك، شو هالغريب (الانفلونزا) القوي، انتبهوا كتير عم يجي قوي، بهدّ الجسم).


وطمأنت الفنانة اللبنانية محبيها حيث كتبت: (أنا أحسن الحمد لله بعد الأدوية والمصل حاسي حالي أحسن وعندي نشاط.. شكراً لرسايلكم)

وتأتي وعكتها الصحية بعد أيام من احتفالها بنجاح مسلسلها الجديد (صالون الزهرة) بجزئه الثاني الذي بدأ عرضه على منصة (شاهد VIP).

كلمات دالة:نادين نجيم

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