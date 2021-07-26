نار الغيرة تحرق علاقة نسليهان أتاغول وزوجها بعد فيديو خيانته.. وهذا ردها الأول!

انتشرت شائعات تفيد انفصال الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن زوجها الممثل التركي قادير دوغلو من بعد مرور خمس سنوات على زواجهما، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو حميمي يجمع الأخير بزميلته في مسلسل "وصفة الحب".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قادير دوغلو جالسًا إلى جوار زميلته في العمل، والتي تصغره بـ17 عامًا، أثناء عرض حلقة جديدة من مسلسلهما "وصفة الحب"، حيث بدا عليهما الانسجام وهما يدندنان ويتماليان ناحية بعضهما البعض؛ إلَّا أن ذلك لم يعجب زوجته نسليهان أتاغول وأشعرها بالغيرة الشديدة عليه، الأمر الذي دفعه لترك المسلسل كي يحافظ على زواجه.

ورغم التزام الثنائي الصمت بشأن خبر انفصالهما، قررت نسليهان أتاغول الخروج عن صمتها ووضع حدًا للأخبار المتداولة، إذ روَّجت عبرحسابها على موقع "إنستغرام" للحلقة السادسة من مسلسل زوجها؛ ما يعني أن علاقتهما تسير على وفاق.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الثنائي يحاولان لفت الأنظار وتصدر الترند من أجل رفع نسبة مشاهدة مسلسل "وصفة الحب" نظرًا لتدني نسبة مشاهداته منذ بدء عرض الحلقة الأولى له.

انتقادات لمسلسل "وصفة الحب"

وقد لاقى مسلسل وصفة الحب انتقادات لاذعة منذ لحظة إعلان العمل بعد أن ظهر البطل وهو يتناول البيض من على جسد الممثلة، كما أن الأمر لم يتوقف هنا إذ أن تغريدة قادير زادت الهجوم عليه والتي جاء فيها تحديداً "هل تعلمنا كيف يُأكل البيض بالطماطم يا شباب..شش"!!.

أحداث مسلسل "وصفة الحب"

وتدور أحداث المسلسل في إطار الكوميديا- الرومانسية حول طاهٍ يجد الحب مع صاحبة مطعم فرنسي، إذ يرى الشيف فرات أن حياته تتغير بشكل جذري بمجرد اتباعه لنصيحة شخصية تلفزيونية ليجد نفسه داخل مطعم فرنسي تملكه فتاة تدعى ناز.