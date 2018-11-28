ناصر القصبي يتحدث عن اعتزاله الفن.. ويكشف حقيقة الأمر!

ناصر القصبي

نفى الفنان السعودي ناصر القصبي جميع الأخبار المُنتشرة والتي تؤكد اعتزاله الفن وتصريحه بهذا الامر لإعلامي سعودي، وقالت هذه الأخبار ان القصبي قرر اعتزال الفن من أجل التفرغ لتجارته وأعماله.

وقال الفنان السعودي خلال مداخلة له على قناة العربية عبر برنامج تفاعلكم، ان هذه الأخبار مُجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، واكد انه مُتعاقد على عدد من الاعمال الفنية ولا نية للاعتزال حاليًا، وقال القصبي أنه لا يعلم من وراء هذه الأخبار.

وقال القصبي أنه انتهى من تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل العاصوف والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2019، بعد عرض الجزء الأول منه في الموسم الماضي وتحقيقه نجاح كبير.

يُذكر ان الفنان السعودي ناصر القصبي سيتغيب عن لجنة تحكيم المواهب اراب غوت تالنت بموسمه السادس والأخير والذي بدأ تصويره مؤخرًا، حيث نشر أعضاء لجنة التحكيم، العميد علي جابر، الفنانة نجوى كرم، الفنان احمد حلمي، صور سيلفي لهم يعلنون من خلالها بدء تصوير الموسم بدون الفنان السعودي والذي كان قد تغيب عن الموسم الماضي أيضًا.

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