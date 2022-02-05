ناصر القصبي يثير الجدل بصورته مع نجم هوليوودي عالمي.. فهل هناك عمل يجمعهما؟

تفاعل المعجبون من جميع انحاء العالم بعد تداول صورة للنجم السعودي "ناصر القصبي" برفقة النجم الهوليوودي العالمي "جيرارد بتلر"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ناصر القصبي وجيرارد بتلر

تفاعل جمهور الفنان ناصر القصبي الذي يعدّ احد أشهر النجوم الخليجيين في العالم العربي بصورته الجديدة مع النجم الهوليوودي جيرارد بتلر.

والتقطت الصورة في فترة المساء حيث تساءل المعجبين حول العالم عن سبب اجتماع ناصر القصبي مع جيرارد بتلر فهل هي عن طريق الصدفة، أم هو عمل مشترك سيجمعهما معاً.

واتضّح فيما بعد أن هذه الصورة تأتي في مقابلة بالصدفة جمعت الثنائي دون ان يكون هناك عمل مشترك بينهما.

تفاعل الجمهور مع ناصر القصبي

يصور النجم الهوليوودي فيلمه الجديد "قندهار" في مدينة العلا السعودية حيث التقى عن طريق الصدفة الفنان السعودي ناصر القصبي حيث ترك هذا الشيء تفاعل كبير بين جمهوره في المملكة العربية السعودية.

وأشاد الجمهور السعودي بالفنان ناصر القصبي وغيره من الفنانين السعوديين الذين يقفون خلف بلادهم، كما ترك بعضهم التعليقات التي تشيد بمدينة العلا وما وصلت إليها من تطوّر.

جيرارد بتلر وفيلمه الجديد

يقوم النجم الهوليوودي بتصوير فيلمه الجديد "قندهار" في مدينة العلا وكاتب السيناريو هو ضابط مخابرات سابق حيث كتبه بناءً على تجاربه في وكالة الاستخبارات في أفغانستان.

وتدور أحداثه حول عميل سري لوكالة المخابرات يعمل في الشرق الأوسط وتنكشف هويته ويعلّق بقلب مدينة قندهار، حيث يشقّ طريقه في الصحراء للهرب.