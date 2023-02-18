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ناصيف زيتون يطلق (دنية من السواد) و يتبرع بعائداتها لمتضرري الزلزال

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 18 شباط / فبراير 2023 - 04:09
ناصيف زيتون
ناصيف زيتون

البوابة-أطلق الفنان السوري ناصيف زيتون، أغنية بعنوان (دنية من السواد)، عبر من خلالها عن وجع الناس عقب الزلزال الذي ضرب سوريا و تركيا الاسبوع الماضي، و وصف مختلف مشاعر الحزن والسواد والأسى، في شوارع بلده سوريا بعد الزلزال.

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الأغنية من كلمات وألحان إيفان نسّوح، وتوزيع عمر صباغ، وعرضت مجموعة مشاهد تبين آثار الزلزال على البشر والحجر.

و يعتبر (دنية من السواد) أول عمل فني يتطرق إلى الفاجعة التي ألمّت بالسوريين، وكشف ناصيف أنّ عائداتها الرقمية ستذهب إلى عائلات المنكوبين وإلى (الأبطال من فرق الإغاثة والإنقاذ).

 

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كلمات دالة:ناصيف زيتون

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