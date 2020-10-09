نانسي تغني لـ قطعة من قلبها "لبنان"...والجمهور "يطالب بالقصيدة كاملة"!

طرحت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" عمل فني جديد وهذه المرة لوطنها الأم "لبنان" من كلمات الشاعر نزار قباني، والحان د. هشام بولس، أما التوزيع فكان لـ المايسترو باسم رزق.

عجرم والتي دائماً ما تحلق خارج السرب، غنت هذه المرة لوطنها باللغة العربية الفصحى التي برعت فيها من حيث ملافظ الحروف وغنتها على خطى كبار الفن من العالم العربي مثل أرزة لبنان فيروز وكوكب الشرق أم كلثوم.

صاحبة الألبومات الأكثر مبيعاً تمكنت من آسر قلوب محبيها من داخل لبنان وخارجها بإحساسها وصوتها الدافئ والفياض بالقوة في نفس الوقت، وترجمت قصائد الشاعر الراحل إلى عمل فني سيرسخ في تاريخ لبنان.

إلى بيروت الأنثى❤️

من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار

للشاعر الكبير نزار قباني

ألحان د. هشام بولس

توزيع المايسترو باسم رزقhttps://t.co/DoR24EwElj@HichamBoulos @bassemrizk33 pic.twitter.com/TjDNnh4aKg — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 8, 2020

جمهور نانسي طالبها بغناء القصيدة كاملة، إذ أن الثلاث دقائق تقريباً لم تكن كافية لهم للإستمتاع بهذا العمل التاريخ. في نفس السياق، قيل أن العمل كاملاً سيطرح على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الشخصية يوم الثلاثاء.

من جهة أخرى، تعيش أم البنات نجاح آخر حفلاتها الليف التي قدمتها عبر تطبيق تيك توك العالمي كأول فنانة تحيي حفل هناك، وقدمت نانسي خلال الحفل عدة أغاني كانت نادراً ما تغنيها على المسرح منها "ظبطت وخططت، عيني عليك، إحساس جديد، يا كثر" بتوزيع موسيقي جديد ولوحات فنية خاصة بكل أغنية. أما الحفل الأول لها عبر يوتيوب ما زال يحطم الأرقام بأكثر من 5.6 مليون مشاهدة.

للمزيد من قسم الترفيه:

بالفيديو: هيا الشعيبي إلى التحقيق بعد أن شاركت مقطع خادش للحياء عبر حسابها...هل هي تصفية حسابات؟!

الداعية المثير للجدل معز مسعود يصف هذه الممثلة بالبشعة وغير الصالحة للارتباط.. فيديو!

الفنان الغيني غراند بي ينشر فيديو حميمي له ولزوجته رداً على الساخرين من حجمه.. فيديو صادم!