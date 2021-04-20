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نانسي صلاح بلا جواز.. انفصال بعد 4 أشهر من الخطوبة!

منشور 20 نيسان / أبريل 2021 - 08:12
نانسي صلاح
نانسي صلاح

يا فرحة ما تمت، وهذا المثل ينطبق على الفنانة المصرية  نانسي صلاح التي أعلنت إنفصالها عن خطيبها المخرج سامح عبد العزيز.

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شاركت نانسي صلاح متابعيها الأخبار المؤسفة عبر منشور على حسابها "فيسبوك"، وكتبت فيه: "قسمة ونصيب، الحمد الله على كل حال، ونقطة ومن أول السطر".

ويبدو أنها لا تكترث بطلاقها على الإطلاق وتتمتع بحالة معنوية مرتفعة، فقد نشرت فيديو لها بإطلالة أرجوانية أنيقة.


يجدر الإشارةإلى أن نانسي وسامح عبد العزيز أعلنا خطوبتهما بتاريخ 14 يناير الماضي، كما شاركت الفنانة متابعيها صور لطيفة تجمعها بالمخرج احتفالًأ بعيد الحب الماضي.

وتشارك نانسي صلاح في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسلي "بنت السلطان" بطولة روجينا، و"فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر.

وتدور أحداث المسلسل الكوميدي،  من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، حول فارس الذي يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرداته، والتي تجبره للبحث عن عروسة.

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ويشارك في المسلسل كل من: مصطفى قمر وريم مصطفى، شيري عادل، بشرى، ندى موسى، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، طارق الابياري، وعدد أخر من الفنانين، وبمشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، وتيام مصطفى قمر.

 

كلمات دالة:نانسي صلاحطلاقانفصالنجوممشاهيرفن

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