رغم متاعب الحمل نانسي عجرم تبدأ للتحضير لـ(نانسي 10)

تعيش النجمة اللبنانية نانسي عجرم أجواء من السعادة والفرح بمناسبة أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، وأيضًا حالة من الترقب، حيث تستقبل خلال الفترة القليلة المقبلة مولودتها الثالثة، حسبما أعلنت نانسي.

كما تعيش نانسي حالة من النشاط الفني، حيث بدأت نجمة لبنان، التحضير لأحدث ألبوماتها (نانسى 10)، وهو ما أعلنته نانسي عبر موقع (تويتر)، وكتبت : (بدأت مؤخرًا العمل على الألبوم الجديد الخاص بي Nancy10 .. أنا متحمسة للغاية و أردت مشاركتكم الأخبار)، حسب اليوم السابع.