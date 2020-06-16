نانسي عجرم بتصريح صادم حول حملها..!

سلسلة تصريحات أطلقتها الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" ضمن مقابلة هاتفية لصالح أحد البرامج حول أعمالها الفنية وحياتها العائلية.

سُئلت نانسي في البداية عن حفل اللايف الذي قدمته منذ حوالي الإسبوعين والذي حقق أكثر من 2.7 مشاهدة عبر يوتيوب ضمن تفاعل كبير ليومنا الحالي واختياره من قبل الإعلاميين كأفضل حفل لايف أُقيم خلال الحجر المنزلي. علقت عجرم على الموضوع أن النجاح ليس لها وحدها بل هو نجاح الفرق كامل من ادارة لقائد الفرقة لمخرج.

كما تَحدث عن إعجاب الفنانة العالمية "Billie Eilish" بطريقة غنائها بشكل عام ومشاركة الفنانة الإسبانية "India Martínez" مقطع فيديو لها وهي تغني أخر أعمال نانسي الفنية أغنية "قلبي يا قلبي" ،إذ أكدت أنها فخورة بهذا الإنجاز وتأثر الغرب بطريقة غنائها وبالأخير هذا فخر لبلدها لبنان.

أما عن ألبومها القادم، فقد صرحت أنها لن تطرحه في الفترة الحالية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلدان العربية لأن العمل بالأخير للجمهور وستكتفي بطرح أغنية منفردة أو فيديو كليب خلال الفترة القادمة.

#نانسي_عجرم تصرح لبرنامج Insider بالعربي : اذا بقي الوضع على حاله لن أصدر ألبومي الجديد بل ساصدر اغنية سينجل مع كليب ❤️@NancyAjram pic.twitter.com/gpL7NjAmti — نـــــــُور🌸 (@NourHamdy__) June 15, 2020

عجرم تحدثت عن خبر حملها وأكدت أنه مجرد إشاعة، وأضافت بتعليق صادم أن لا تفكر في إنجاب أي طفل آخر كما اتفقت مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وستكتفي ببناتها الـ 3 حالياً.

في الختام، وجهت نانسي رسالة للأمهات بأن يبعدوا أطفالهم عن التطبيقات وعلى رأسها تيك توك الذي يعتبر مضيعة للوقت، أما عن فيديوهات ابنتها على تيك توك فقد أكدت أنه مسموح لهن استعمال الهاتف لحوالي الساعة أو ساعة ونصف ليتضح لاحقاً أن ابنتها إيلا تستعمله أكثر من ذلك وقد عاقبتها على ذلك.



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