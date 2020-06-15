هيفاء وهبي تفتح النار على محمد الوزيري.. هل حُسم الأمر؟

خرجت الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" عن صمتها بقضية السرقة التي إتهمت بها بشكل مباشر مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

هيفاء شاركت تغريدة عبر تويتر جاء فيها "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة"!

البعض فسر تغريدة وهبي أنها لم تتمكن من أخذ حقها أو إثباته وأن الأمر حسم لصالح الوزيري، إلا أنه لا شيء من ذلك مؤكد لأن الجلسات القضائية لم تحسم بعد.

يذكر أن هيفاء كانت قد اتهمت الوزيري بسرقة مبلغه قدره 4 مليون دولار بعد أن إستغل التوكيل الممنوح منها بغاية أن يضع أجور الفنانة من الحفلات والمسلسلات في حسابها الخاص، إلا أنه فعل عكس ذلك وحول الأموال لـ حسابه الشخصي.

وكان رد الوزيري صادماً بعد أن رفع دعوى قضائية الغاية منها إثبات أن وهبي زوجته، وهو ما صدم الجمهور...وكانت وهبي ردت وقتها بنفي الموضوع بتاتاً!

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