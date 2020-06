هيفاء وهبي تفتح النار على محمد الوزيري.. هل حُسم الأمر؟

هيفاء وهبي تفتح النار على مدير أعمالها السابق محمد وزيري! #هيفاء_وهبي #محمد_وزيري #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن #اناقه

A post shared by البوابة (@albawabame) on Jun 15, 2020 at 11:21am PDT