نانسي عجرم في أغرب اعتراف لها: أتعمد التفاهة!!

نانسي عجرم

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إن شخصيتها تتسم بنسبة من التفاهة وهي تحب هذا الجزء منها، حسب موقع دنيا الوطن.

جاء ذلك ردًا على أحد الأسئلة التي وجهتها الإعلامية وفاء الكيلاني ، للفنانة عقب استضافتها ببرنامج (تخاريف) المذاع عبر فضائية (MBC) .

وأضافت نانسي ، خلال إجابتها على السؤال قائلةً: (أنها هذا الجزء من التفاهة حتى لو لم تكن موجودة بعفوية تتعمّدها، وتقصد في بعض الحالات أن تكون (تافهة) .

وأوضحت نانسي أن التفاهة بالنسبة إليها هي المواقف البسيطة الخالية من التفكير والحسابات، وهي المواقف المبنية على اللامبالاة وتلك التي تشعر فيها أنّها بحاجة للفرح والسعادة وبحاجة إلى أن تتخلّى عن التفكير وأن تعيش هذه اللحظات التي لن تتكرّر.