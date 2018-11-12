نانسي عجرم تتجاهل الانتقادات وتشعل أجواء حفلها في واشنطن بفستان قصير ورقص مع الجمهور!

نانسي عجرم

تعرّضت الفنّانة نانسي عجرم للعديد من الانتقادات في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إطلالتها في حفلها الأخير التي أحيته في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، وأيضًا رقصها المتواصل وحركتها بشكل مستمر بالرغم من دخولها الشهور الأخيرة من الحمل.

وشاركت نانسي عجرم مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، وظهرت فيه تقوم بالرقص على المسرح، وهذا ما أثار غضب متابعيها الذين نصحوها بعدم القيام بمثل هذه الحركات لتجنب أي مضاعفات قد تحصل للجنين وخاصة أنها وصلت لمراحل متقدمة من الحمل.

من جهتها، لم تعطي نانسي أي اهتمام للانتقادات التي وُجّهت لها، واستمرت بالرقص في آخر حفلاتها والتمايل مع الموسيقى بشكل طبيعي كما تفعل دائمًا واكتفت بتغريدة عبر حسابها على موقع تويتر وقالت: " نحنا وسهرانين، ما تسأل نحنا مين… بدنا نرقص، بدنا نغني، بدنا نبقى مبسوطين".

الجدير ذكره، أن الفنّانة اللبنانية نانسي عجرم، تحيي في الوقت الحالي مجموعة من الحفلات في عدة دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت مسبقًا قد أحيت حفلًا في العاصمة الفرنسية باريس، ومن ثم تابعت رحلتها لتصل إلى ولاية فيغاس الأسبوع الماضي.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Nov 10, 2018 at 2:28pm PST