بالصور: نانسي عجرم تستعرض حملها في الأيام الأخيرة قبل ولادة طفلتها الثالثة

الفنانة نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورة عبر حسابها على موقع إنستغرام، ظهرت فيها ببطن منتفخ وبارز جدًا، وكأنها ترحّب باقتراب موعد ولادة طفلتها الثالثة، بالإضافة إلى أنها أجلت كافة أنشطتها الفنية لأخذ قسط من الراحة وحتى تبقى تحت المتابعة الطبية في آخر أيام حملها.

وعلقت نانسي على صورتها التي شاركتها مع جمهورها وكتبت بفرحة قائلة: "قريبًا ستأتي..قريبًا ستملأ حياتنا بالمرح"، وبحسب آخر ما تم تداوله، فمن المقرر أن تلد الفنانة اللبنانية نهاية الشهر الجاري، ولم تكشف في وقت سابق عن الاسم الذي ستطلقه على المولودة المنتظرة.

يشار إلى أن الفنانة نانسي عجرم كانت قد أعلنت بشكل رسمي لمتابعيها على مواقع التواصل عن حملها الثالث في شهر آب الماضي لعام 2018، واستعانت في وقتها بابنتيها إيلا وميلا اللتان حملتا لوحة مكتوب عليها خبر حمل والدتهما وانتظارها للمولود الثالث.