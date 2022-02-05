  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نانسي عجرم تشارك متابعيها باحتفالها بعيد ميلاد ابنتها الصغرى

نانسي عجرم تشارك متابعيها باحتفالها بعيد ميلاد ابنتها الصغرى

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 04:08
نانسي عجرم
نانسي عجرم

 

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها سعادتها وصور إحتفالها في يوم ميلاد إبنتها الصغرى ليا التي أتمت 3 سنوات، عبر حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور (إنستغرام).

و نشرت نانسي عجرم صورتين من عيد الميلاد الذي نظمته، حيث ظهرت الأسرة بأكملها، نانسي وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وابنتيها ميلا وإيلا، وعلقت على الصور قائلة: (كل سنة وإنتي فرحة البيت و دقات قلبه).



 يشار إلى أن نانسي عجرم أصدرت كليب لأغنية (150)  و هي من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج ليلى كنعان.

و حصدت الأغنية 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

 

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...