نانسي عجرم تشارك متابعيها باحتفالها بعيد ميلاد ابنتها الصغرى

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها سعادتها وصور إحتفالها في يوم ميلاد إبنتها الصغرى ليا التي أتمت 3 سنوات، عبر حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور (إنستغرام).

و نشرت نانسي عجرم صورتين من عيد الميلاد الذي نظمته، حيث ظهرت الأسرة بأكملها، نانسي وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وابنتيها ميلا وإيلا، وعلقت على الصور قائلة: (كل سنة وإنتي فرحة البيت و دقات قلبه).





يشار إلى أن نانسي عجرم أصدرت كليب لأغنية (150) و هي من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج ليلى كنعان.

و حصدت الأغنية 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات (يوتيوب).