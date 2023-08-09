نانسي عجرم تطرح (تيجي ننبسط) و باللهجة المصرية

البوابة-طرحت النجمة البنانية نانسي عجرم أحدث أغانيها الصيفية التي تحمل اسم (تيجى ننبسط) عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب) و المنصات الموسيقية المختلفة.

و تتعاون نانسي عجرم في أغنية (تيجي ننبسط) مغ الشاعر الغنائي تامر حسين، و الملحن عزيز الشافعي، و الموزع الموسيقي طارق مدكور، و الكليب من إخراج ليلى كنعان.

و تقول كلمات أغنية (تيجي ننبسط): (حبيبي تيجي نِنبسط، و لو الدنيا إتكربِست، نمشي ونديها ضهرنا، بِنروق وإحنا لوحدنا، و الناس عادي لو هيست هيست، عادي لو هيست).

و كانت نانسي قد أحيت يوم الجمعة الماضية حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العملين الجديدة بمشاركة النجم راغب علامة.و قدمت نانسي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها وسط ترحيب كبير من جمهورها المصري بالحفل.