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نانسي عجرم تحمس جمهورها لأغنية الصيف "تيجي ننبسط"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 07 آب / أغسطس 2023 - 01:41
نانسي عجرم
نانسي عجرم

حمَّست الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها وجمهورها لأغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، التي غلب عليها أجواء الصيف والبهجة.

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نانسي عجرم تروج لـ"تيجي ننبسط"

وشاركت عجرم عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو ترويجي لأغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، المقرر طرحها يوم غد الموافق 8 من أغسطس، حيث ظهرت فيه مرتديةً ملابس صيفية مؤلفة من كروب توب وتنورة مصنوعتان من قماش الكورشيه المزيَّن بأشكال بيضوية بدت أشبه ما يكون بالصدف.

وأرفقت الفيديو بتعليق: "فتح أقفال أجواء جديدة.. ترقبوا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، فعلَّقت إحداهن: "نانسي حالفة ما تخلي الصيف يمر مرور الكرام بدونها"، وأضاف آخر: "نطرنا و الشي الاكيد انو العمل عقد النطرة و اكتر ❤️ متحمسة ننبسط كلنا سوا".
 

كلمات دالة:نانسي عجرم

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