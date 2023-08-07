نانسي عجرم تحمس جمهورها لأغنية الصيف "تيجي ننبسط"

حمَّست الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها وجمهورها لأغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، التي غلب عليها أجواء الصيف والبهجة.

نانسي عجرم تروج لـ"تيجي ننبسط"

وشاركت عجرم عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو ترويجي لأغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، المقرر طرحها يوم غد الموافق 8 من أغسطس، حيث ظهرت فيه مرتديةً ملابس صيفية مؤلفة من كروب توب وتنورة مصنوعتان من قماش الكورشيه المزيَّن بأشكال بيضوية بدت أشبه ما يكون بالصدف.

وأرفقت الفيديو بتعليق: "فتح أقفال أجواء جديدة.. ترقبوا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، فعلَّقت إحداهن: "نانسي حالفة ما تخلي الصيف يمر مرور الكرام بدونها"، وأضاف آخر: "نطرنا و الشي الاكيد انو العمل عقد النطرة و اكتر ❤️ متحمسة ننبسط كلنا سوا".

