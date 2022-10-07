نانسي عجرم تطرح كليب (على شانك) بعد ان صورته في الهند

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أمس الخميس، فيديو كليب أغنيتها (على شانك)، والتي تم تصويرها في الهند. والأغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سروس، وتوزيع هاني يعقوب.

و نذكر من كلمات الأغنية الجديدة:(على شانك ممكن أخبّط أو أزعّق أو أكسّر، على شانك أهدّ الدنيا حبيبي بس إنت تأشّر، على شانك آه آه آه، على شانك ممكن أعيش أسبوع ما باكلش ولا أشرب، على شانك ممكن أسافر واتشحطط واتغرّب).

نانسي كانت قد نشرت صورة من كواليس تصوير الأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) وعلقت قائلة :(على شانك من فرحتي هعمل في الشارع زفة.. قريبا).