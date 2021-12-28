نانسي عجرم تعلن إصابتها بفيروس كورورنا و تطلب الدعاء

أعلنت الفنانة سوزان نجم الدين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد . و نشرت سوزان نجم الدين صورتها عبر (إنستغرام)، لتكشف عن إصابتها بالفيروس، كما نصحت الجميع بتوخي الحذر.

و كتبت سوزان موضحة: (الحمدلله ختمنا هالسنة بكورونا، ورح نفتتحا بكورونا، وكل شي من عند الله يامحلاه..دعواتكم حبايبي).

و تابعت: (كونوا حذرين كتير بليز..لإنو انتشاروا صار سريع جداً..الله يحميكن ويبعد عنكن أي سوء وأي مرض وتضلّوا بخير بإذن الله تعالى).

على جانب آخر، انضمت الفنانة السوريةإلى فريق عمل المسلسل السوري (وثيقة شرف)، من بطولة كل من أمل عرفة ونظلي الرواس وفراس إبراهيم وفاتح سليمان، والعمل ينتمي إلى المسلسلات القصيرة التي تبلغ 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه حول أربعة أصدقاء اجتمعوا في أحد الأحياء وعقدوا وثيقة شرف على الإخلاص والشرف فيما بينهم ويقع هذا الميثاق في مهب الريح مع أول اختبار حقيقى بينهم وتتحول الصداقة إلى صراع وحرب بينهم.