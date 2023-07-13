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نانسي عجرم مبهرة بفستان فسفوري تعرف على سعره

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 13 تمّوز / يوليو 2023 - 03:06
نانسي عجرم
نانسي عجرم

البوابة-شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورا من إطلالتها في حفلها الغنائي الأخير التي أحيته في قبرص، والذي ارتدت فيه فستانا باللون الأخضر الفسفوري، من توقيع مصمم الأزياء الأسترالي (أليكس بيري).

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هذا و وصل سعر فستان نانسي عجرم إلى 26 ألف دولار،  و اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جريء بسبب لونه الفاقع، حيث أنها  ترتدي هذا اللون للمرة الأولى، الي بدأ يتصدر في واجهة هذا الصيف.

نانسي عجرم

من جهة أخرى، تستعد النجمة اللبنانبة ، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في كازينو لبنان، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات صيف 2023.

ويشارك نانسي عجرم حفل كازينو لبنان، يوم 3 أغسطس/ آب المطرب اللبناني جي مانوكيان.

نانسي عجرم
كلمات دالة:نانسي عجرم

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