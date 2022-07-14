هكذا احتفلت ناهد السباعي و والدتها بعيد الاضحى

احتفلت الفنانة ناهد السباعي بعيد الأضحى مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وشقيقها وزوجته الفنانة آية سماحة، حيث نشرت صورتها مع والدتها، وكذلك مع شقيقها وزوجته وعلقت عليها (ما يطلبه المستمعون.. بيجامة العيد).

وحازت الصور علي إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها عبر التعليقات ،أبرزها (بنحبكم اوووي بجد مع بعض).

و تقوم الفنانة ناهد السباعي حالياً ، بتصوير مشاهدها في فيلم ( 19 ب) المنتظر طرحه بالسينمات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

ويضم العمل نجبة من النجوم، منهم: سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، نبيل نور الدين، عبد العزيز مخيون، فدوى عابد، وهو من إخراج أحمد عبد الله.