ناهد السباعي تُحيي الذكرى الثالثة لوفاة الساحر محمود عبد العزيز وتطلب الدعاء له

حرصت الفنانة المصرية ناهد السباعي على إحياء الذكرى الثالثة لوفاة الفنان محمود عبد العزيز، وأحبت أن تعود بالذكريات مع متابعيها من خلال مشاركتها صورة للراحل مع مجموعة من نجوم الوسط الفني المصري أو كما أطلق عليهم الجمهور الجيل الذهبي للسينما.

وظهر في الصورة القديمة التي نشرتها ناهد عبر حسابها على موقع إنستغرام كل من: ليلى علوي، لبلبة، إلهام شاهين، سميرة سعيد، بوسي، محمود حميدة، هالة صدقي، يحيى الفخراني، حسين فهمي وفاروق الفيشاوي، وتركت عليها تعليقًا قالت فيه: " الذكري السنوية الثالثة للنجم العظيم محمود عبد العزيز نسألكم الدعاء و الفاتحة".

وتوفي الفنان الكبير محمود عبد العزيز يوم 12 نوفمبر عام 2016، تاركًا خلفه رصيدًا مميزًا من الأعمال الفنية التي لا تُنسى، ومن أهمها: بطولته للأجزاء الثلاثة من مسلسل "رأفت الهجان"، وفيلم "الكيت كات"، "البحير بيضحك ليه"، "العار"، "الصعاليك"، "البريء"، "الكيف"، "جري الوحوش" وغيرها الكثير من الأعمال.

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