سيرين عبدالنور تُبدل جلدها عبر "الديفا"!

شاركت الفنانة والممثلة اللبنانية "سيرين عبد النور" مقاطع قصيرة من مسلسلها القادم "الديفا" المكون من 8 حلقات قصيرة ولا تتجاوز الـ 10 دقائق بالتعاون مع مجموعة "MBC"، وسيعرض أونلاين على موقع "شاهد.نت".

المسلسل الذي ما تزال تفاصيله غامضة إلى الآن، يبدو أنه سيظهر النجمة سيرين بشكل جديد، إذ أن مقاطع المسلسل القصيرة التي شاركتها الفنانة أظهرتها بشخصية شرسة قد تستغل كل الفرص من أجل الوصول إلى هدفها وتحقيق الربح. إذ يعتبر الدور الذي ستأديه عبد النور نقله نوعية في أدوارها، وشخصية الشر جديدة عليها نوعاً ما.

من جهة أخرى، أفادت بعض المصادر أن المسلسل سيكون عبارة عن كواليس الحياة الي يعيشها المشاهير العرب وتحضيرات ما قبل الصعود على المسرح وأمام الجمهور.

يذكر أن سيرين عبد النور كانت قد شاركت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الهيبة بموسمه الثالث إلى جانب الممثل السوري تيم حسن، وتمكنت من تحقيق نجاح هائل مُشكلين ثنائي رومانسي مع "جبل شيخ الجبل" أبهر الجمهور والمشاهدين. في نفس السياق، أكدت أنها ستتواجد في الموسم الرمضاني القادم 2020 بعمل جديد لم تكشف تفاصيله بعد.

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