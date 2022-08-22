ناهد السباعي: مش معقدة من الزواج.. وأريد رجلًا كوالدي

حينما يتعلق الأمر بالزواج والارتباط والحب، فكل الفتيات سواسية وإن كن فنانات، لكن كل واحدة منهن سقف طموحات توَّد العثور عليه في شريك الحياة.

ناهد السباعي تتحدث عن الارتباط

وكشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي خلال حلولها ضيفةً في برنامج "حكاية" الذي يستضيفه الإعلامي عمرو أديب، أنها ترغب بالزواج وتكوين أسرة، نافيةً ما يجري تداوله حول أنها معقدة من الارتباط، لاسيما بعد هروبها من حفل زفافها قبل 24 ساعة من عقده؛ بسبب شعورها بعدم الراحة.

ولفتت إلى أنها لا تمتلك الوقت الكافي للتعارف، إذ تقضي وقتها بين الزراعة والرياضة والتمثيل، مُشيرةً إلى أن لا وقت لديها لرؤية أصدقائها وأقاربها، قائلة: "مش متعقدة من الجواز، نفسي يبقى عندي زوج وأسرة وأولاد، لكن مش عندي وقت حتى أشوف أصحابي أو أقعد مع أقاربي".

وحول ما إذا كانت شخصيتها القوية هي سبب عدم زواجها إلى الآن، أوضحت أنها تبدو قوية لكنها في الحقيقة أقل مما يعتقده الكثيرون، لافتةً إلى أن والدتها وجدتها يتمتعن بشخصيات قوية للغاية.

وحول مواصفات شريك أحلامها، تحرص على أن يعاملها كوالدها الراحل وأشقائها، مؤكدةً أن سقف طموحاتها عالٍ جدًا، قائلة: "والدي وأخوتي عاملوني معاملة لازم أتعامل زيها أو شبهها، ولو جدي فريد شوقي لازم طموحاتي تكون عالية شوية".

وأعربت عن رغبتها في تغيير مفهوم المجتمع المصري بشأن أن أقصى طموحات المرأة بعد استكمال دراستها هوالزواج، فمع تغيُّر المفهوم ستتغيَّر طريقة تقكير المرأة بشأن الطموحات التي توَّد العثور عليها في شريك حياتها.

وحرصت على تأكيد أن المرأة غير قادرة على العيش دون رجل، قائلة: "لا طبعا دي سنة الحياة .. ودي طبيعة ربنا خلقنا بيها".

علاقة صداقة تجمعها بثعلب

من جهة أخرى، لفتت السباعي إلى وجود علاقة صداقة تجمعها بثعلب يتهاتف إلى زيارتها في محيط منزلها، حيث أن علاقتهما توطَّدت بعدما قدَّمت له الطعام، حيث سمعت صوت صراخه تعبيرًا عن غضبه لتناول الكلاب طعامه.

ولفتت السباعي إلى أنها تقضي وقتها في الزراعة، قائلة: "الآن مهتمه جدا بالزراعة ولدي محاصيل كثيرة مانجو وفراولة وثمار كثيرة وعندما تأكل من منتجاتك طعمها مختلف تماما عن الشراء من السوبر ماركت، لافتة إلى أنها أخذت كورسات في الزراعة بعد كورونا وكذلك مهتمة بتربية الحيوانات والصيد".

