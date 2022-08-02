نبيلة عبيد تشعل السوشيال ميديا بالرقص على (نمت ننه) لروبي

عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن إعجابها بأغنية (نمت ننه) الأغنية الجديدة للفنانة روبي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

ونشرت نبيلة عبيد فيديو عبر حسابها على موقع (إنستغرام) لمشاهد لها وهي ترقص من أفلامها الشهيرة.

وكتبت نبيلة عبيد تعليقا على الفيديو: (نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنه....بعد توبه وأهواك و تخونوه بقيت أغني نمت ننه). واختتمت كلامها: (بس لو ما كنتش بحبك يا روبي..).

على جانب آخر، تعود نبيلة عبيد لجمهورها من خلال برنامج إذاعي تروي فيه صفحات وفصولا من مسيرتها الفنية الطويلة هذا و أوضحت نبيلة طبيعة البرنامج قائلة: (عندما وافقت على تسجيل حكايات من مشوار حياتي بصوتي للإذاعة المصرية، كان هدفي في المقام الأول نقل تجربتي كفنانة إلى الجيل الجديد من نجوم التمثيل، بالإضافة إلى نوع من التوثيق الشخصي لتجارب و قصص مررت بها منذ بداياتي، وحتى استحققت أن يسبق اسمي لقب نجمة مصر الأولى).