نبيلة عبيد تنضم لتحدي هيفاء وهبي "تيجي" على طريقتها الخاصة

أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن حبها وإعجابها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لعدة أسباب تتعلق من بينها بشخصيتها الحيوية وحبها للموضة.

نبيلة عبيد تكشف إعجابها بـ هيفاء وهبي

ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يضم مجموعة من المشاهد السينمائية التي جمعتها بالفنان الراحل محمود ياسين في فيلم "وسقطت في بحر العسل"، وأرفقتها بأغنية "تيجي" لهيفاء وهبي، لتنضم بذلك إلى المتنافسين في تحدي هيفاء وهبي "تيجي".

واشارت عبيد إلى أنها معجبة بحب هيفاء للحياة، واعتمادها أجمل الإطلالات من أشهر العلامات التجارية.

وعلَّقت: "أنا بحب هيفاء وهبي ...بحب حبها للحياة و انطلاقتها و اطلالتها الجميله بكل رونقها و متابعتها للموضه العالميه....تيجوا نتفرج و نسمع هيفا".

وختمت منشورها: " مساكم احلى من التفاح اللبناني".

أغنية هيفاء وهبي "تيجي تيجي"

وقد حضيت أغنية هيفاء "تيجي" على صدىً كبيرًا، وحصدت منذ نشرها على أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال أسبوعين عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واحتلت الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة المتحدة، لتكون الفنانة العربية الأولى والوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز.

وبعد إطلاق الأغنية، دشَّنت هيفاء حساب شخصي لها على تطبيق "تيك توك"، وأطلَّقت تحدٍ جديد على أنغام الأغنية، وشاركت مقطعًا قصيرًا من فيديو كليب أغنيتها (تيجي) مُطلقة التحدي الجديد Dance Tigi Challenge، وهو ما قبله الجمهور وبدأوا التحدي في بث مقاطع مصورة.



