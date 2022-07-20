هيفاء وهبي تنضم الى (تيك توك) و تطلق تحدي (تيجي)

فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بتدشين حساب شخصي لها على تطبيق (تيك توك). وفي أول مشاركة لها عبر التطبيق أطلقت هيفاء وهبي تحدٍ جديد على أنغام أغنيتها (تيجي تيجي) التي أطلقتها السبت الماضي، بعدما حققت بها مشاهدات قياسية عبر قناتها على (يوتيوب). هيفاء وهبي نشرت عبر حسابها الرسمي على تيك توك، مقطعًا قصيرًا من فيديو كليب أغنيتها (تيجي) مُطلقة التحدي الجديد Dance Tigi Challenge، وهو ما قبله الجمهور وبدأوا التحدي في بث مقاطع مصورة.

وقبل أيام، طرحت هيفاء كليب أغنيتها الجديدة (تيجي) عبر موقع (يوتيوب)، واحتلت بأغنيتها هذه الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة المتحدة، لتكون الفنانة العربية الأولى والوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز.

وأغنية (تيجي) من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان غريب وتوزيع موسيقي محمد عمار، أمّا الفيديو كليب الّذي جرى تصويره في لبنان فهو من إخراج سليم الترك.