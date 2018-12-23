فيلم شاروخان الجديد "Zero"

بعد انتظار طويل من جمهور شاروخان، بدأ عرض فيلم "Zero" في دور السينما، ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال، حيث أنه لم يرقى إلى مستوى التوقعات ولم يحقق الكثير من الإيرادات في يومه الأول كما كان يعتقد الجميع.

الفيلم الرومانسي الذي يجمع ما بين شاروخان وأنوشكا شارما وكاترينا كيف وقع تحت تقييم النقّاد، وتحدث الجميع بأن المخرج أناند راي اعتمد على نجومية ولمعان شاروخان طيلة الفيلم، مما جعل القصة مملة وغير مثيرة للكثيرين.

من جهة أخرى، تتمحور قصة الفيلم حول شاروخان وهو رجل قزم مليء بالعذوبة والظُرف مع بعض الغرور ، وُلد في أسرة غنية وتربى في بيئة مليئة بالترف والتدليل ولم يخذله أحد أبدًا ، لكنه عندما يقابل امرأتين “كاثرينا كيف وأنوشكا شارما” تأخذه تجاربه مع هاتين الامرأتين في رحلة ليُكمل نقصه ويوسع آفاقه ليجد هدفًا وغرضًا لم يكن يعرف قط أنه يملكه.