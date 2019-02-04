نجاتي شاشماز يرفع دعوى طلاق من زوجته.. والأخيرة تكشف تعرضها للعنف!

نجاتي شاشماز

ضجت الصحف والمواقع التركية مؤخرًا بخبر قيام النجم التركي نجاتي شاشماز الشهير بشخصية مراد علمدار في مسلسل وادي الذئاب برفع دعوى طلاق ضد زوجته بعد مرور 7 سنوات على زواجهما.

وطالب الفنان التركية من خلال الدعوى بتعويض مالي وصلت قيمته إلى 10 ملايين ليرة تركية بالإضافة لحضانة طفليه مع منعهما من السفر حتى لا تُسافر بهما والدتهما خصوصًا انها تحمل الجنسية الألمانية.

ومن جانبها قامت نجاهان زوجة الفنان التركي برفع دعوى طلاق هي الأخرى مُطالبة بتعويضات مالية وصلت إلى 20 مليون ليرة تركية مؤكدة تعرضها للعنف الجسدي والنفسي من قبل زوجها، كما طالب بحضانة طفليها ونفقة لها ولهما.

وكشفت نجاهان من خلال الدعوى التي رفعتها أنها تعرضت للتهديد من قبل زوجها، وان حياتهما انقلبت خلال السنوات الأخيرة وأصبح التفاهم بينهما صعب.

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