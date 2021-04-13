نجاح ساحق لـ مسلسل 2020ّ.. وأخطاء بسيطة خلال الحلقة الأولى!

مسلسل 2020 هو من المسلسلات التي من المتوقع أن تحدث ضجة كبيرة ونجاح أكبر بسبب قصة العمل من جهة والكاست المميز من جهة أخرى.

بداية الحلقة الأولى يمكن أن يقال عنها أقوى مشهد تم عرضه على كافة المسلسلات الرمضانية، إذ أن نادين كانت جالسة على الأرض وتبكي بحرقة على موضوع غير معلوم حالياً، وفي نفس الوقت كان قصي خولي في الجامع يؤدي الصلاة ويدعو الله أن يغفر له.

نادين تبين أنها تؤدي دور محققة لصالح الأمن إلى جانب الفنان رامي عياش الذي يؤدي دور شقيقها ومُحقق أيضاً في نفس الوقت، وهو ما أثار التساؤل واعتبره البعض خطأ إخراجي إذ من المعلوم أنه في معظم الدول العربية لا يمكن أن يتوظف شقيقان في نفس الدائرة الأمنية.

أحد المشاهد أظهر رامي وهو يستخدم أدوات التجسس للتنصت على مكالمات قُصي خولي والذي على الأغلب يلعب دور رجل عصابة وتاجر مخدرات، وما لفت الأنظار في هذا المشهد أنه أثناء مكالمة هاتفية بين قصي وشقيقه كان خولي كان يستعمل هاتف ذو إصدار قديم جداً مما يعني أنه لا يمكن التنصت عليه بتاتاً وهو ما حُسب كخطأ على الجهة المُخرجة للعمل.

بالعودة لـ نادين وما يتعلق بالشخصية التي تؤديها فهي مُطلقة ولها ابنة من زوجها الأول تعيش ما بين بيت والدها ووالدتها، ولم يتم التطرق إلى سبب الخلاف بينهما لحد الآن ولكن يبدو أن الأمر كبير خاصةً أن شقيق زوجها وجه لها الكلام "أخي عرفك على حقيقتك".

أما عن شخصية قصي فقد وضح أنه تعرض للخيانة من شقيقه بما يتعلق وها هو شقيقه الأصغر فعل نفس الشيء خلال الحلقة الأولى بعد أن سرق 3 أكياس من المواد المخدرة وحاول أن يضع التهمة فوق الفتاة التي تساعد خولي، إلا أن الأخير كان له بالمرصاد وكشف كذبه وهدده وكاد أن يضربه لولا أن والدته ستعود في نفس اليوم بعد أن أدت فريضة الحج.

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