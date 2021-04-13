هدى حسين تقتل عائلتها في الحلقة الأولى من الناجية الوحيدة!

عُرضت منذ ساعات الحلقة الأولى من المسلسل الكويتي "الناجية الوحيدة" والذي هو من بطولة النجمة هدى حسين التي تُشكل إحدى أهم رموز رمضان في عالم الدراما.

أحداث الحلقة الأولى تمكنت من لفت إنتباه الجمهور سواء من ناحية الإخراج أو حتى قصة العمل التي تروي حكاية إمرأة خرج على قيد الحياة من حادث حريق مروّع يطال بيتها لكنه يقضي على أسرتها كاملة، لتبدأ أحداث تقلب حياة البطلة بِشكل مقلوب فتدخل صراعات وتقطن أحداثاً مشوّقة تربطها بمن حولها، وسط أحكامهم واتهاماتهم.

ربما لم تكن ملامح القصة واضحة بعد من الحلقة الأولى إلا أنها شكلت صدمة للجمهور بمشهد النهاية الذي أظهر حريق في منزل هدى حسين مُفتعل من قِبلها وأودى بحياة أولادها الثلاثة وزوجها الذي على الأغلب قُتل قبل الحريق بطريقة غامضة، وهو ما أثار التساؤل أيضاً إذا ما كانت الحلقات القادمة ستكون فلاش باك عن الأحداث أما سيكون الحريق هو بداية القصة.

حريق كبير بمنزل وصايف يتسبب في وفاة زوجها واحتراق أبنائها



تابع جميع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/fwOBxJCVzC#الناجية_الوحيدة#رمضان_يجمعنا#MBCDrama pic.twitter.com/lAFvo83wD0 — MBC Drama (@mbcdrama) April 13, 2021

العمل تتواجد فيه أكثر من عائلة من بينها التي تضم النجم الكويتي محمد العلوي وشقيقته التي تؤدي دورها الممثلة سلوى الجراش والتي اتضح أن ابن هدى حسين في العمل مُعجب بها ويحاول التقرب منها إلا أنه ترفضه وتغلق الأبواب في وجهه.

الممثلة لمياء طارق كان لها حضور لطيف في العمل حيث أنها تنحدر من عائلة سُجن والدها لفترة بقضية متعلقة بالأموال، وكما أوضح السيناريو أن والدها رجل جشع يحب المال ولذلك قررت البحث عن عمل ونجحت في إيجاد الفرصة المناسبة التي جمعتها في نفس المكتب مع شخصية الممثل محمد العلوي.

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