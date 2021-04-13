أحمد سعد الضحية الأولى لـ رامز عقله طار..والشتائم سيدة الموقف!

عُرضت منذ دقائق الحلقة الاولى من برنامج الفنان المصري رامز جلال للمقالب والذي حمل عنوان "رامز عقله طار".

ضيف الحلقة الأولى كان الفنان المصري أحمد سعد والذي تلقى دعوى لتجريب الألعاب في مدينة ترفيهية في السعودية، وبالفعل وصل أحمد وبدأ بتجريب عدة ألعاب داخل المدينة ضمن مواقف طريفة من بينها تلقي طلق مطاطي بواسطة رامز الذي كان مُختبئً خلفه من دون أن يلاحظ الفنان ذلك، مما دفعه لمهاجمة الشاب الذي كان بجانبه ورمي السلاح عليه ظناً منه أنه هو من ضربه بالطلق المطاطي.

المواقف الطريفة استمرت لحين المرحلة الأخيرة عندما ركب أحمد لعبة ذات إرتفاع عالي وعلى أساس أنه واجهتم مشاكل تقنية ضمن صراخ المتواجدين في اللعبة تم دفع أحمد سعد من اللعبة ليسقط في بركة المياه من إرتفاع يعتبر عالي.

رد فعل أحمد كانت بالشتائم والضرب بعد خروجه من البركة المائية ووجد رامز أمامه، وقد وجه له عدة ضربات قاسية على بطنه ورأسه ضمن محاولات رامز لتهدئته.

يذكر أن رامز كان قد أطلق الفيديو الترويجي لبرنامج المقالب "رامز عقله طار" منذ أيام قليلة وتمكن من تحقيق مشاهدات عالية وتصدر الترند في يوتيوب وتويتر لعدة دول عربية.

الفيديو كشف عن وجوه نجوم الفن الذين كانوا ضحية رامز ومن بينهم "نسرين طافش، معتصم النهار، جميلة عوض، ملك قورة، محمد هنيدي، سمية الخشاب، ريهام حجاج، بدرية طلبة، دينا الشربيني، أحمد مالك". أما فيما يتعلق بنجوم الرياضة فـ بحسب المصادر يتواجد كل من لاعب كرة القدم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، واللاعب مجدي قفشة من فريق الأهلي، وزميله في الفريق اللاعب محمد هاني، وكذلك مروان محسن، واللاعب فرجاني ساسي من الزمالك، وزميله في الفريق أشرف بن شرقي.

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