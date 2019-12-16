نجلاء بدر تكشف عن خفايا علاقتها بعمرو دياب ودينا الشربيني وهذا ما قالته!

استوقفت كاميرات برنامج "إنسايدر بالعربي" الفنانة المصرية نجلاء بدر خلال الأيام الماضية، والتي كشفت خلال اللقاء الصحفي عن كواليس علاقتها بالنجم عمرو دياب ودينا الشربيني، وتحدثت عن الكثير من الأمور التي لم يكن يعرفها الجمهور من قبل.

وقالت نجلاء بدر أنها تحظى بعلاقة ممتازة مع الممثلة دينا الشربيني، وذلك ردًا على سؤال المذيعة التي قالت لها: "بتزعليها؟"، لترد نجلاء بدر ضاحكة: "ليه عشان بتصور مع عمرو دياب؟"، مؤكدة أنها تعشق عمرو دياب ولا تفوت له أي حفلة، وتحرص على التواجد في الصفوف الأولى دائمًا هي وزوجها لتعيش في الأجواء الحماسية الخاصة بالهضبة وحفلاته.

وأضافت بدر في حوارها مع برنامج "The Insider بالعربي" على قناة "دبي" أنها لا تفوت أي فرصة للتصوير مع ‏الفنان عمرو دياب ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي معلقة: "ده الهضبة يا ناس!".

على الصعيد الفني، شاركت نجلاء بدر مؤخرًا في مسلسل "شبر مية" إلى جانب عدد من النجوم في الوسط الفني في مصر، ومنهم أحمد السعدني، محمد علي رزق، مراد مكرم، محمد جمعة، رجاء الجداوي، نهى عابدين، وهو من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

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