نجلاء فتحي تقاضي شخصا استغلها لسنوات!

البوابة-حررت النجمة نجلاء فتحي محضراً رسمياً لدى الشرطة ، ضد شخص اتهمته باستغلال اسمها وصورتها في مشروع تجاري لإيهام الناس بأنها مالكته.

وكانت الممثلة المصرية المعتزلة قد علمت عن إطلاق صالة لإقامة حفلات الزفاف باسم (آتون نجلاء فتحي)، فكلفت محاميها بمتابعة المسألة، ليفاجأ بأن المشروع قائم منذ أربع سنوات والكثيرين يظنون أنه ملك لموكل

بدوره حرّر محامي الفنانة محضراً في قسم الشرطة بالواقعة، كما أقام دعوى قضائية، طالب فيها المشكو في حقه بتغيير اسم المكان وإزالة صور نجلاء فتحي كافة، في مهلة لا تتجاوز أسبوعين، وإلا سيصعّد الأمر، واصفا هذا الفعل بأنه يشكل انتهاكاً لحقوق الفنانة ولا يتفق مع القوانين الجنائية والمدنية. ويمثل هذا الأمر إساءة كبيرة لسمعة الفنانة.

وكان آخر ظهور سينمائي لنجلاء فتحي في (بطل من الجنوب) عام 2000، عن قصة من تأليف أشرف محمد وشريف الشوباشي، وإخراج محمد صلاح أبو سيف.