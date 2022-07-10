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نجل الفنان خالد سامي ينشر صورة من داخل المستشفى ويوجه رسالة مؤثرة

نورا العزوني

نورا العزوني

منشور 10 تمّوز / يوليو 2022 - 08:33
خالد سامي
خالد سامي

نشر تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي صورة عبر حسابه الخاص في تويتر من داخل المستشفى حيث يرقد والده الفنان السعودي كاشفًا عن تطورات وضعه الصحي 

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نجل خالد سامي يكشف تطورات وضعه الصحي

ونشر تركي صورة تكشف عن امساكه بيد والده من داخل المستشفى كاشفًا انه ما زال في غيبوبة من خلال تعليقه حيث قال في التعليق: "أنا مع أبوي حبيبي راح نعيد بعض اليوم، يا رب يقوم من غيبوبته ويرجع لنا بالسلامة"

خالد سامي

وتفاعل الجمهور والمشاهير بشكل واسع مع التغريدة متمنين للفنان السعودي الصحة والسلامة والاستيقاظ من غيبوبته التي استمرت فترة طويلة وابعدته عن عائلته وجمهوره

الوضع الصحي للفنان السعودي خالد سامي

تعرض الفنان السعودي لوعكة صحية ادخلته المستشفى واجرى اكثر من عملية جراحية على امل تحسن حالته الصحية، ودخل منذ شهر يونيو عام 2021 في غيبوبة بعد توقف قلبه لدقائق ونجاته من الموت باعجوبة

ويحرص تركي نجل الفنان السعودي على إبقاء الجمهور على اطلاع عن حالته الصحية بشكل دائم كاشفًا كل تطورات وضعه الصحي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي

ومن المقرر ان يجري الفنان السعودي عملية جراحية جديدة الا ان وضعه الصحي حاليًا بالرغم من استقرارها 

أبرز أعمال خالد سامي:

  • الجوهرة والصياد.
  • عودة عصويد.
  • إليكم مع التحية.
  • بوابة المتولي.
  • عيون ترقب الزمن.
  • الرحيل.
  • الخروج من الدائرة.
  • أهل الطريق.
  • الدنيا حظوظ: لا للزوجات.
  • الحاسة السادسة.
  • طاش ما طاش.
  • الديرة نت.
  • أبو العصافير.
  • عرب لندن.
  • الساكنات في قلوبنا.
  • ابن الأرندلي.
  • تعب الليالي.
  • الشبح.
  • كلام الناس.
  • عائلة الدكتور سعود.
  • سيلفي.
  • شد بلد.
  • شباب البومب.
كلمات دالة:خالد سامي

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