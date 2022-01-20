تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي.. ونجله يكشف التفاصيل

أثار نجل الفنان السعودي خالد سامي قلق محبي والده عقب الكشف عن آخر المستجدات حول حالته الصحية والكشف عن نقله إلى العناية المركزة.



نقل خالد سامي إلى العناية المركزة



نشر تركي، نجل خالد سامي، تغريدة عبر "تويتر" أعرب فيها عن حزنه وقلقه على صحة والده بعدما نقل إلى العناية المركزة إثر توقف قلبه عن الخفقان مرتين، وكتب: "توقف القلب مرتين المرة الاولى ٤ دقائق والمرة الثانية ٦ دقائق، الحالة جدًا صعبة مابيدنا إلّا الدعاء الله يصبرنا ويشفي والدي لنا، شكرًا لكل من دعا وسأل الله لايوريكم مكروه بأحبابكم يارب.

توقف القلب مرتين المرة الاولى ٤ دقائق والمرة الثانية ٦ دقائق، الحالة جدًا صعبة مابيدنا إلّا الدعاء الله يصبرنا ويشفي والدي لنا، شكرًا لكل من دعا وسأل الله لايوريكم مكروه بأحبابكم يارب — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 19, 2022

وعاد تركي نشر تغريدة أخرى بعد فترة قصيرة يكشف فيها توقف قلب والده مرة أخرى، وكتب: "لاحول ولاقوة إلّا بالله، أبوي بالعناية المركزة والوضع سيء وتوقف القلب قبل شوي وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ما تشيلني يارب عديها على خير، ابوي اعز ما املك".

لاحول ولاقوة إلّا بالله ابوي بالعناية المركزه والضع سيء وتوقف القلب قبل شوي وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ماتشيلني يارب عديها على خير ابوي اعز ما املك 💔#خالد_سامي اقرأ ايضاً توقف قلب خالد سامي لمدة 4 دقائق! January 19, 2022



خالد سامي يصاب بالتهاب الرئة



وبعد ساعات، رجع تركي بتفاصيل جديدة حول صحة والده، مُشيرًا أن والده مصاب بالتهاب الرئة لكن تمكن الطاقم الطبي من إنعاشه وإعادة النبض، وكتب في تغريدة: "مرحبًا اعتذر ما عطيتكم أبديت، لاتزال الحالة حرجة وسببها التهاب الرئة حتى مع دعامات الأكسجين الهواء مايوصل، ربي لطف فينا بالوقت اللي كانوا ينعشونه فيه كنت موجود وفقدت الأمل لكن الحمدلله أن النبض رجع، لايزال على حاله والحاله تعتبر حرجة للآن بحاول اعطيكم تفاصيل قد ما اقدر شكرًا لكم".

مرحبًا اعتذر ما عطيتكم أبديت، لاتزال الحالة حرجة وسببها التهاب الرئة حتى مع دعامات الأكسجين الهواء مايوصل، ربي لطف فينا بالوقت اللي كانوا ينعشونه فيه كنت موجود وفقدت الأمل لكن الحمدلله أن النبض رجع، لايزال على حاله والحاله تعتبر حرجة للآن بحاول اعطيكم تفاصيل قد ما اقدر شكرًا لكم https://t.co/rCytCtmBw0 — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 19, 2022



