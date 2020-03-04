نجل المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم يثير الجدل بأغنية عن كورونا!

طرح عصام شعبان نجل الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم أغنية جديدة ذكر من خلالها الأزمة العالمية الجديدة التي أثارت الرعب في كل مكان وهو فيروس كورونا، وأطلق على الأغنية اسم "كورونا الحلزونة".

وتحدث عصام شعبان في أغنيته الجديدة عن فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه بأسلوب كوميدي، والأغنية من كلمات إسلام خليل الذي شارك في الغناء، وهو من أحد الأشخاص الذي كتب أيضًا عددًا من أغاني المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم والتي لاقت نجاحًا في وقتها.

وكان عدد من المتابعين الذين انجذبوا لسماع أغنية عصام شعبان عن الكورونا، أكدوا أن الابن يغني بنفس طريقة وأسلوب والده الراحل، إلى جانب البساطة في الكلمات والطريقة في توصيل الفكرة إلى جميع الفئات.

وكان الفنان شعبان عبد الرحيم قد فارق الحياة في شهر ديسمبر الماضي عم عمر ناهز الـ62 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة، حيث تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة من حياته وكان يعاني من كسر بعظام الحوض والساق والقدم، وعانى أيضًا من مشاكل في عضلة القلب.

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