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نجل حسام تحسين بيك يتعرض لجلطة قلبية

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 19 تمّوز / يوليو 2023 - 01:42
راكان تحسين بيك
راكان تحسين بيك

أصيب نجل الفنان السوري حسام تحسين بيك، الممثل السوري راكان تحسين بيك، بأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

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تعرض راكان تحسين بيك لجلطة

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لراكان مستلقيًا على سرير المشفى، وذلك عقب إصابته بجلطة واحتشاء في عضلة القلب، فيما بدا بحالة معنوية مرتفعة مبتسمًا في الصورة.

وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشفاء العاجل للفنان الشاب، فكتب أحدهم: "اللهم يشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين يارب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم"، وأضافت أخرى معلقة: "اللهم شافيه و عافيه و شافي كل مريض، يا رب".
 

حسام تحسين بيك
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