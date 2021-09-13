أصالة نصري تحتفل بزواجها في يوم ميلاد طليقها طارق العريان.. مصادفة أم تعمد؟

زامن إعلان الفنانة السورية أصالة نصري خبر زواجها رسميًا من الشاعر العراقي فائق حسن بعيد ميلاد طليقها مخرج الأفلام طارق العريان ال58.

صادف يوم أمس الـ12 من شهر سبتمبر عيد ميلاد مخرج الأفلام طارق العريان الذي احتفلت به حبيبته عارضة الأزياء نيكول سعفان، التي تصغره بـ35 عامًا، رغم انتشار شائعات انفصالهما. وهو ما دفع المعجبون للتساؤل حول إذا ما كان اختيار أصالة نصري يوم أمس بالتحديد لإعلان زواجها رسميًا عبر حسابها الخاص مصادفة أم أنها اختارته متعمدة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق، فكتب أحدهم: "بتعشقه وبتحاول تنساه باي طريقة حتي لو مان النسيان بالزواج".

وكتبت أخرى مدافعة: "ليه لحتى تقصد شو يلي خلق طارق العريان ما خلق غيرو يعني".

وعلَّقت أخرى: "والله اصاله دي مريضه نفسيا ازاي كامت بتعشقه وبعد الطلاق لحد دلوقتي مفتش سنه واتجوزت مرتين اعتد ان ده كله محاوله للنسيان مش اكتر واختيارات بدون تركيز".

يذكر أن طارق العريان هو الزوج الثاني لأصالة، والذي أنجبت منه طفلين توأم هما "علي" و"أدم"، لكنها انفصلت عنه بعد 14 عامًا على زواجهما بسبب خيانته لها مع الممثلة الصاعدة نيكول سعفان.

أصالة نصري تعلن زواجها من فائق حسن رسميًا

شاركت أصالة نصري متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها الحالي مُرتديةً أشبه ما يكون بفستان زفاف أبيض بسيط من قماش التول، وأرفقته برسالة شكر ومحبة لمتابعة وأعربت عن حبها لفائق حسن بكلمات عاطفية وكيف أن مشاعر الصداقة تحوَّلت إلى حب، وكتبت: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".

وتابعت بحب: "أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد.. ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي".

واختتمت منشورها: "وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

من هو زوج أصالة نصري ؟

فائق حسن، البالغ من العمر 52 عامًا، هو كاتب أغاني وشاعر معروف، كما أنه مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، ومن بين أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً: "بين ايديا"، و"يمكن احبك"، و"وحشني موت"، و"انا حنيت".

يذكر أن فائق كان متزوجًا مارتا حامد ولديه منها طفلين لكنه انفصل عنها.