نجمات بوليوود تعتمدن ألوان الباستيل لإطلالتهن الربيعية (صور)

نجمات بوليوود تعتمدن ألوان الباستيل لإطلالتهن الربيعية

لا شك أن اختيار الأزياء المناسبة لحفل زفاف تعد بالتأكيد مهمة صعبة، ومع ذلك شهد حفل زفاف النجم "أكاش أمباني" تألق نجمات بوليوود "كارينا كابور" و"إيشورايا راي باتشان" بفساتين بألوان ظلال الباستيل الرقيقة.

حضرت حفل زفاف أكاش العديد من النجمات مثل "ميرا راجبوت" و"علياء بهات" و"مالايكا أرورا" و"كريتي سانون"، و"كارينا كابور" و"ايشورايا راي باتشان" و"ديشا باتاني" واللائي تبارين فيما بينهن حول أفضل إطلالة.

وبحسب صحيفة" هندوستان تايمز" الهندية، ارتدت النجمات فساتين أنيقة بمختلف درجات الباستيل معلنين عنه كموضة رائجة لهذا الموسم.

حضرت "كارينا كابور" الحفل بصحبة شقيقتها "كاريزما كابور"، والتي ارتدت فستانًا باللون اللبنى الرقيق الذى ميز مظهرها بين لوحة الألوان الجريئة التي تم رصدها في حفل الاستقبال.

وكانت إطلالة "إيشورايا راى باتشان" وابنتها عنواناً للأناقة، حيث ارتدت النجمة فستاناً مطرزاً باللون الوردي الفاتح ومجوهرات رقيقة، فيما استخدمت مكياجاً يتماشى مع لون الفستان ليضفى الكمال على هذه الإطلالة وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

كما حضرت النجمة الهندية "ميرا راجبوت" برفقة زوجها "شاهد كابور" مرتدية فستانًا مطرزًا باللون الوردي الفاتح فيما صففت شعرها باتجاه جانب واحد، مع مكياج يتناسب تمامًا مع إطلالتها.

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