نجمات قررن التبني.. أمل حجازي وليلى علوي من بينهن

حُرمت بعض النجمات من الإنجاب، إلَّا أن ذلك لم يمنعهن من عيش تجربة الأمومة عن طريق التبني.

من جهة أخرى، قررت العديد من الفنانات تبني أطفالًا رغم إنجابهن، فهن يرين أن مشاعر الأمومة لا تمنح للأطفال من صلبهن فقط، بل لكل طفل يحتاج لحنان ورعاية.

وهنا نعرض قائمة النجمات اللواتي قررن التبني:

ليلى علوى



قررت الفنانة المصرية ليلى علوي تبني الطفل "خالد" منذ أن كان بعمر الشهور بعد وفاة والدته، التي تعتبر إحدى قريباتها، أثناء ولادته.

وفي كثير من اللقاءات، أعربت علوي عن سعادتها وحمدت الله على نعمة ابنها "خالد" الذي عوضها عن عدم قدرتها على الإنجاب، فتواجده في حياتها أشعرها بالطمأنينة والهدوء.

وتحدَّثت علوي في إحدى اللقاءات عن علاقتها بخالد، وقالت: "بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب، خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب".

تحية كاريوكا



لم تنجب الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا أطفالًا رغم زيجاتها المتعددة، لكنها عشت الأمومة حينما تبنَّت طفلة أسمتها "عطية الله" قبل وفاتها بسنوات. وقد كفلت فيفي عبده الطفلة بعد وفاة كاريوكا، وتحاول قدر الإمكان إبعادها عن الصحافة وتجنب الحديث عنها احترامًا لخصوصيتها.



جويل ماردينيان



رغم أن خبيرة الجمال والموضة اللبنانية جويل ماردينيان أنجبت طفلين، إلَّا أنها قررت إضافة فرد جديد إلى عائلتها، حيث أعلنت في شهر ديسمبر 2018 عن تبنّيها للطفل "نيثن"، وعبَّرت عن فرجتها وسعادتها بمنشور، كتبت فيه: "تعرّفوا إلى طفلي هديّة من الله. إنّه أفضل أمر قمنا به كعائلة. سوف نحبّه، نحميه ونقوم بتربيته. لقد كنّا نصلّي لمدّة 4 سنوات بهدف أن نستطيع التبنّي، وهذا منذ أن أبدى طفلاي برغبتهما في تبنّي أخ لهما".

وأضافت: "هذا الحلم أصبح حقيقة بمساعدة أشخاص هم بمثابة ملائكة، وأريد أن أشكر كلّ مَن ساعدنا ونحن ممتنّون لكلّ الملائكة الذين ساهموا في تحقيق هذه المعجزة. أنا ممتنّة لإيماني وثقتي بأنّ الخير يفوز دائماً على الشرّ. كما أنا ممتنّة لزوجي وولدي الذين رحّبوا بهذا الطفل بكلّ حبّ".





أمل حجازي



رزقت الفنانة اللبنانية أمل حجازي بالأطفال، لكنها قررت تبني طفلة اسمها "نور" بعدما سمعت تفاصيل قصتها المأساوية التي نقلت إثرها إلى إحدى دور الأيتام.

حورية فرغلي

حُرمت الفنانة المصرية حورية فرغلي من إنجاب الأطفال بسبب إصابتها بورم في الرحم، إلَّا أن ذلك لم يمنعها من تجربة شعور الأمومة.

ولقد كشفت الفنانة تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تكفَّلت في الإنفاق عليهما منذ سنوات، لكنها لا تزورهما بصورة مستمرة بل على فترات متباعدة، فهي لا تتحمل رؤيتهما وهما في وضع صحي صعب، كما أنهما يرفضان رؤيتها وهم في ذلك الوضع كذلك. اقرأ ايضاً أديل تبني قصرًا فاخرًا في كينغستون.. وهذه كلفة تحويله لمنزل الأحلام!

نجوى فؤاد



رفضت الممثلة المصرية نجوى فؤاد الإنجاب رغم زواجها خمس مرات؛ بسبب انشغالها في حياتها المهنية، لكنها تمكَّنت من عيش الأمومة بعدما تكفَّلت بتربية الطفلة التي تبنتها زوجة أبيها بعد وفاة الأخيرة والتي أسمتها بـاسم "نجوى" تيمنًا بها.





مديحة يسري



أنجبت الممثلة المصرية مديحة يسرى طفلًا وحيدًا اسمته "عمر" لكنه فارق الحياة بعدما تعرَّض لحادث سيارة، حينها بدأت التردد لجمعية "ابنتي" التي تملكها الفنانة نجلاء فتحي، وهناك تعرَّفت على الطفلة "هبة" وقررت تبنيها على الفور إلَّا أن القانون رفض طلبها لفرضه وجود أب وأم للطفل. رغم ذلك، استمرت مديخة بزيارة هبة وتأمين كل احتياجاتها.