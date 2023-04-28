نجمة التفاح الحرام تحتفل بخطوبتها.. وتختار هذا المصمم العربي لفستان زفافها

شاركت نجمة مسلسل التفاح الحرام الفنانة إيدا إيجي جمهورها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صور من حفل خطوبتها على لاعب كرة السلة بورهان تونجر بعد علاقة حب جمعتهما لسنوات.

نجمة التفاح الحرام إيدا إيجي تتألق في حفل خطوبتها

تألقت الفنانة التركية بحفل خطوبتها بجمبسوت باللون الأبيض تميز بقصة الكتف الواحد مع قصة مفتوحة من ناحية الصدر.

واعتمدت إيجي تسريحة شعر الكعكة البسيطة، وتألقت بإكسسوات ناسبت الإطلالة مع مكياج خفيف، وشاركت الفنانة التركية صور وهي خطيبها خلال تقطيعهما قالب حلوى باللون الأبيض كتب عليه "تمت الخطوبة".

إيدا إيجي تختار مصمم أزياء عربي لفستان زفافها

كشفت العديد من المصادر أن إيجي تستعد للاحتفال بزفافها في الصيف المقبل وتحديدًا في شهر يونيو القادم، وأضافت التقارير أن إيجي اختارت مصمم الأزياء العالمي اللبناني زهير مراد لتصميم فستان زفافها.

والجدير بالذكر أن إيجي كانت قد اعلنت بشكل رسمي عن علاقتها قبل أشهر قليلة، بعد فترة من إنكارها العلاقة والتأكيد على عدم رغبتها الزواج.

وتشتهر الفنانة التركية من خلال شخصية يلدز التي تقدمها في المسلسل الشهير التفاح الحرام الذي يعرض الجزء السادس منه في هذه الفترة ومن المتوقع أن يكون الأخير بالرغم من الشائعات الكثيرة حول احتمالية العمل على جزء سابع.

وتحظى شخصية إيجي باعجاب الجمهور نظرًا لخفة ظلها المميزة، فيما يتصدر مسلسل التفاح الحرام نسبة المشاهدة في تركيا والوطن العربي.