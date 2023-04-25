  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. مواعيد عرض مسلسل "العائلة" و "اسمي فرح" على قناة MBC

مواعيد عرض مسلسل "العائلة" و "اسمي فرح" على قناة MBC

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 25 نيسان / أبريل 2023 - 05:54
مسلسل العائلة واسمي فرح
مسلسل العائلة واسمي فرح

أعلنت مجموعة قنوات MBC عن الاستعداد للبدء بطرح المسلسلات التركيّة الجديدة مدبلجة للغة العربية على قنواتها الخاصة، وكشفت مؤخرًا عن نيتها دبلجة مسلسل "العائلة" ومسلسل "اسمي فرح" استعدادًا لعرضهما على شاشتها بالتزامن مع عرضهما في تركيا وتحقيقهما الكثير من النجاح.

اقرأ ايضاًمسلسل العائلة للنجم كيفانش تاتليتنوغ يتعرض للهجوم .. والسبب شقيقته مسلسل العائلة للنجم كيفانش تاتليتنوغ يتعرض للهجوم .. والسبب شقيقته "الشاذة"

مواعيد عرض مسلسل العائلة واسمي فرح على قناة ام بي سي

أعلنت منصة شاهد الإلكترونية التابعة لقنوات ام بي سي، قبل أيام عن مواعيد عرض المسلسل التركي العائلة للنجم كيفانش تاتليتنوغ ومسلسل اسمي فرح للفنانة ديميت اوزدمير.

ومن المفترض أن يعرض مسلسل "اسمي فرح" على قناة MBC في تاريخ 7 مايو القادم، اما مسلسل "العائلة" فسيبدأ عرضه ابتداءً من 30 أبريل أي خلال الأسبوع القادم.

نبذة عن مسلسل "اسمي فرح"

ومسلسل "اسمي فرح" يدور في اطار دراما والتشويق وهو من بطولة النجمة التركية "ديميت أوزدمير" والنجم "انجين أكيوريك" ويدور حول امراة تدعى فرح وهي ام عزباء لطفل يعاني من مرض خطير تهرب من بلدها وتحاول كل جهدها العمل من أجل علاج ابنها ومساعدته في مرضه، تشهد فرح التي تعمل في تنظيف جريمة قتل تغير مجراها تقع بعدها في حب مرتكبها "طاهر".

اقرأ ايضاًمسلسل العائلة للنجم كيفانش تاتليتنوغ يتعرض للهجوم .. والسبب شقيقته مسلسل "ابن القناص" يتصدّر الترند في الحلقة الأولى.. هل يتافس مسلسل العائلة؟

مسلسل اسمي فرح

نبذة عن مسلسل "العائلة"

أما مسلسل العائلة فهو من بطولة النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" و النجمة "سيريناي سارياكا"، ويدور المسلسل حول شاب يدعى أصلان يعمل في أعمال غير قانونية يقع في حب طبيبة نفسية اسمها ديفين لتقلب حياته رأساً على عقب.

Image

كلمات دالة:مسلسل العائلةمسلسل اسمي فرحأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...