مواعيد عرض مسلسل "العائلة" و "اسمي فرح" على قناة MBC

أعلنت مجموعة قنوات MBC عن الاستعداد للبدء بطرح المسلسلات التركيّة الجديدة مدبلجة للغة العربية على قنواتها الخاصة، وكشفت مؤخرًا عن نيتها دبلجة مسلسل "العائلة" ومسلسل "اسمي فرح" استعدادًا لعرضهما على شاشتها بالتزامن مع عرضهما في تركيا وتحقيقهما الكثير من النجاح.

مواعيد عرض مسلسل العائلة واسمي فرح على قناة ام بي سي

أعلنت منصة شاهد الإلكترونية التابعة لقنوات ام بي سي، قبل أيام عن مواعيد عرض المسلسل التركي العائلة للنجم كيفانش تاتليتنوغ ومسلسل اسمي فرح للفنانة ديميت اوزدمير.

ومن المفترض أن يعرض مسلسل "اسمي فرح" على قناة MBC في تاريخ 7 مايو القادم، اما مسلسل "العائلة" فسيبدأ عرضه ابتداءً من 30 أبريل أي خلال الأسبوع القادم.

نبذة عن مسلسل "اسمي فرح"

ومسلسل "اسمي فرح" يدور في اطار دراما والتشويق وهو من بطولة النجمة التركية "ديميت أوزدمير" والنجم "انجين أكيوريك" ويدور حول امراة تدعى فرح وهي ام عزباء لطفل يعاني من مرض خطير تهرب من بلدها وتحاول كل جهدها العمل من أجل علاج ابنها ومساعدته في مرضه، تشهد فرح التي تعمل في تنظيف جريمة قتل تغير مجراها تقع بعدها في حب مرتكبها "طاهر".

نبذة عن مسلسل "العائلة"

أما مسلسل العائلة فهو من بطولة النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" و النجمة "سيريناي سارياكا"، ويدور المسلسل حول شاب يدعى أصلان يعمل في أعمال غير قانونية يقع في حب طبيبة نفسية اسمها ديفين لتقلب حياته رأساً على عقب.